Vigili del fuoco pugliesi in stato di agitazione: "Organici insufficienti, servono provvedimenti urgenti"

Vigili del fuoco in stato di agitazione in Puglia. Alla base della protesta, le carenze di organico nei comandi della regione. Ad annunciarlo, spiegando le ragioni della mobilitazione, sono i sindacati Fns Cisl, Conapo, Uil Pa Vv.F, Fp Cgil, Confsal, e Vv.F. Usb PU in una lettera inviata alla ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, al capo dipartimento vigili del fuoco soccorso pubblico e difesa civile Laura Lega e al capo del corpo nazionale vigili del fuoco Guido Parisi.

Nella missiva, i sindacati, come riporta la Dire, "esprimono preoccupazione perché nonostante il nuovo decreto preveda la ripartizione dell'incremento di organico di 140 unità di personale per i comandi di Bari, Bat e Taranto, gli stessi hanno visto incrementare il numero di vigili rispettivamente di 2, 4 e 4 unità, la cui somma non è neppure il 10% dell'incremento di organico disposto". Inoltre, le sigle sindacali è "grave il mancato riconoscimento come centri di formazione territoriale dei poli didattici della direzione regionale Puglia e del comando di Brindisi".

"Da mesi - scrivono ancora i sindacati - stiamo denunciando che la dotazione organica dei comandi pugliesi è scarsa e soprattutto sottostimata", sollecitando di conseguenza "provvedimenti urgenti e straordinari". "Non accettiamo la chiusura temporanea dei distaccamenti anzi riteniamo non più rimandabile l'apertura di nuovi sul territorio pugliese", denunciano i sindacati che non escludono lo sciopero.