Green pass obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro: situazione tranquilla nel porto di Bari

Situazione regolare, senza blocchi ,nel porto di Bari e negli altri 4 scali pugliesi gestiti dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare, nella giornata in cui scatta l'obbligo, per accedere ai luoghi di lavoro publbici e privati, del green pass, ovvero della certificazione che attesta di aver ricevuto la vaccinazione anti Covid, di essere guariti (entro 6 mesi) oppure di essere risultati negativi a un tampone nelle ultime 48 ore

Alte le percentuali di adesione alla campagna di immunizzazione che si attesta al 98%. In particolare, risulta vaccinato il 92% degli operatori delle imprese portuali di Manfredonia, il 98% a Barletta e Bari, il 95% a Monopoli e il 94% a Brindisi. L'Autorità, secondo quanto riporta l'agenzia Dire, è in costante contatto con le Forze dell'Ordine per monitorare la situazione.