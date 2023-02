Via Amendola, i residenti promuovo il progetto ma chiedono di ridurre le auto in transito: "Sfruttiamo il parcheggio dell'Ikea a Mungivacca"

Convince il progetto di rivoluzione della viabilità in via Amendola, ma per i residenti non bastano le sole rotatorie a rendere più sicura la vita dei pedoni. E a questo si aggiunge la necessità di 'scoraggiare' l'uso delle auto, sfruttando il parcheggio di scambio nei pressi dell'Ikea a Mungivacca da cui si accede dalla vicina statale 100. Sono i temi portanti della proposta dei Comitati civici di via Amendola - che riunisce il Comitato Executive e il Comitato Salviamo via Amendola - oggetto anche di una petizione che al momento ha raccolto oltre 1100 adesioni e che più volte è finito al centro degli incontri con il Comune di Bari, anche attraverso la costituenda Consulta per la mobilità sostenibile.

L'ultimo incontro con l'amministrazione si è tenuto mercoledì scorso e si è discusso proprio dell'arteria di ingresso e uscita dalla città più utilizzata dai veicoli. "Questo però solo quando gli uffici sono aperti, perché di domenica il traffico non è congestionato. Lo ha confermato anche un censimento che abbiamo realizzato negli ultimi sei mesi del 2022" spiega Alessandro Iannone, portavoce del Comitato Salviamo via Amendola. In particolare durante l'incontro i residenti hanno segnalato la necessità di utilizzare sistemi di rallentamento tra una rotatoria e l'altra, così da evitare accelerazioni improvvise delle auto: "Bisogna educare gli automobilisti, che sempre più spesso sorpassano da destra quando vedono un'auto ferma per far transitare i pedoni sulle strisce - raccontano - A ottobre è stata investita una donna proprio in questo modo, che ha riportato gravissime ferite. E non è l'ultimo caso, perché ci hanno segnalato sette investimenti nel giro di pochi mesi".

Una questione che appunto i comitati legano anche al traffico intenso in zona, che a loro dire potrebbe peggiorare una volta completato il mega parcheggio di scambio voluto da Italferr in collaborazione con il Comune di Bari. Progetto che inizialmente doveva essere costituito da un'unica area da 400 posti, e che invece nel 2021 - proprio su suggerimento dei Comitati civici - fu diviso in due parcheggi: il primo con 261 posti da realizzare vicino alla nuova stazione Executive e il secondo, da 166 posti, oltre i binari della ferrovia. Dati del censimento alla mano, però, anche nell'incontro tenutosi a ottobre scorso con il Comune i residenti hanno portato avanti la proposta di potenziare il parcheggio di scambio dell'Ikea, attualmente semi abbandonato visto che i treni di Ferrovie del Sud-Est che transitano dalla stazione di Mungivacca passano a intervalli di 25 minuti. "Troppi per rendere davvero appetibile quel parcheggio agli utenti - assicura Iannone - per questo abbiamo proposto al Comune di aumentare le corse della linea 22 dell'Amtab che ferma alla stazione Mungivacca. La bassa frequenza delle corse Fse nella fascia pomeridiana potrebbe essere compensata offrendo agli utenti del parcheggio di scambio navette dell'Amtab ogni 10 minuti sufficienti allo smaltimento degli avventori". Una soluzione che per il Comitato spingerebbe davvero i cittadini a lasciare l'auto. In alternativa si potrebbe anche modificare il percorso della corsa 21, facendola transitare da via Amendola.

Un progetto che si potrebbe intersecare con quello dei bus elettrici di Brt, che vedranno proprio nella zona dell'Executive la realizzazione di una stazione. "La nostra proposta - aggiungono dal Comitato - è invece quella di sfruttare appunto l'area di Mungivacca per realizzare questo parcheggio per gli autobus, magari connettendola con una pista ciclabile e aggiungendo un'area di sosta per monopattini e bici elettriche. La viabilità inevitabilmente ne gioverà".