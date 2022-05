Esame di maturità in guerra, prove anche a Bari per gli studenti ucraini. Il ministro Vitrenko: "Rischioso radunarli in un solo luogo"

Anche a Bari si terranno gli esami di maturità per gli studenti dell'Ucraina. In particolare il capoluogo pugliese, insieme a Milano e Roma,ospiterà una delle 30 sedi nei 23 paesi europei in cui si svolgerà l'esame di maturità in guerra, detto anche Nmt (National multisubject test). Ad annunciarlo all'agenzia AdnKronos è stato il vice ministro dell'Istruzione e della Scienza dell'Ucraina Andriy Vitrenko, fino a domani ministro facente funzioni: l'esame rimane indispensabile per l'accesso agli studi universitari in Ucraina, facenti parte del sistema d'istruzione superiore Hei, Higher education institutions. "Lo svolgimento è programmato per tutti tra fine luglio ed agosto. Ma le date potrebbero slittare per la situazione in Ucraina" spiega il viceministro - Invece di 5 esami i nostri studenti dovranno superare un solo test nazionale multi soggetto che sarà breve (120 min) e consisterà in 3 materie: Lingua ucraina, Storia dell'Ucraina e Matematica. L'Nmt sarà condotto per 10 giorni, su 2 turni al giorno sia in Ucraina che all'estero on line. I ragazzi dovranno prenotarsi scegliendo la sede in cui svolgere l'esame e la fascia oraria".

Negli anni scorsi per poter accedere all'università gli studenti dovevano superare un test nazionale scritto, che si svolgeva esternamente alle scuole, su 13 materie scolastiche (fino a 5 per ogni studente). "Gli esami si svolgevano simultaneamente in tutto il paese - aggiunge Vitrenko - Ma quest'anno le truppe russe hanno attaccato le nostre istituzioni educative, bruciato i nostri libri nelle scuole e sarebbe molto rischioso radunare gli studenti in contemporanea in un unico luogo. Così abbiamo optato per l'Nmt, un nuovo metodo di ammissione alle università ucraine, in cui le prove sono ridotte ad uno scritto on line uguale per tutti, sia nei contenuti che nello svolgimento". Stretta la sorveglianza durante le prove: "Noi puntiamo ad istruire i nostri giovani migliori", commenta il viceministro.

Foto di repertorio