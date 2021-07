Covid, in Puglia tre nuovi ingressi in Terapia intensiva: dieci i pazienti ricoverati. 78 i degenti in area non critica

I dati emergono dal monitoraggio del Ministero della Salute: con Toscana e Sicilia, la nostra regione fa registrare il numero più alto di nuovi ricoveri in TI in un giorno. Raggiungono complessivamente quota 88 i malati in ospedale

Sale a dieci il numero dei pazienti Covid ricoverati nelle Terapie intensive della Puglia. Nelle ultime 24 ore - come emerge dal monitoraggio del Ministero della Salute - sono stati tre i nuovi ingressi, con la Puglia oggi in testa per numero di nuovi ricoveri in Terapia intensiva nella giornata, insieme a Toscana e Sicilia.

Complessivamente, rispetto agli 83 di ieri, oggi il numero di pazienti Covid ospedalizzati è salito a 88. Altri 78 sono infatti i malati ricoverati nei reparti di area non critica, ovvero Pneumologia e Malattie infettive.