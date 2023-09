Arriva il maltempo: grandine e temporali anche nel Barese, nuova allerta 'gialla' per la giornata di domenica

Un primo giorno d'autunno diviso a metà: dopo una mattinata ancora piuttosto calda, sulla Puglia (e anche sul Barese) sono arrivate le prime precipitazioni. Se la parte settentrionale della regione è stata inizialmente la più colpita, con alcune grandinate registrate nel Foggiano, pioggia intensa e locali grandinate hanno riguardato anche alcune zone del Nord Barese, come Ruvo di Puglia e Molfetta. e a Bari città la zona di Palese e Santo Spirito. Nelle prossime ore, sono attese ulteriori precipitazioni che dovrebbero riguardare in diversa misura tutte le zone della Puglia.

La Protezione civile regionale, infatti, ha diramato un nuovo avviso di avverse condizioni meteo, con allerta 'gialla' per rischio idrogeologico per temporali, valido dalle 20 di oggi, sabato 23 settembre, per le successive 24 ore. In particolare, sono previste "precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sui restanti settori della Regione, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati specie sulla Puglia centrale e occidentale. I fenomeni potrebbero essere accompagnati da rovesci intensi, frequente attività elettrica, fenomeni grandinigeni localizzati e forti raffiche di vento".