Cieli nuvolosi, piogge e schiarite: inizio settimana dal tempo instabile nel Barese

Dopo un weekend del Primo maggio prevalentemente soleggiato, la nuova settimana si apre nel segno del tempo instabile, con nuvole e possibili temporali.

Secondo le previsioni di 3bmeteo.com, a Bari domani sono previsti "cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con schiarite in serata, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2243m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord".

In generale, si legge ancora sul sito di 3bmeteo.com, "una circolazione depressionaria si approfondisce" anche sulla Puglia "determinando graduale peggioramento del tempo con piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale".

E infatti, per le prossime ore (in particolare dalle 8 di domani 2 maggio e per le successive 12 ore), la Protezione civile regionale ha emesso un'allerta meteo 'gialla' per rischio idrogeologico: in particolare, sono previste "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati".

