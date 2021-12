A fronte del rialzo dei contagi, resta comunque sotto controllo la situazione degli ospedali: l'occupazione dei posti letto Covid si mantiene infatti sotto la soglia di saturazione sia in area medica (7%) che in terapia intensiva (5%).

Nella settimana tra il 22 e il 28 dicembre, la Puglia ha registrato un aumento di contagi Covid pari a 351 casi per 100.000 abitanti, con una ccrescita dei nuovi casi del 94,9% rispetto alla settimana precedente. E' quanto emerge dall'ultimo report della Fondazione Gimbe, che monitora l'andamento epidemiologico nelle regioni italiane. La provincia con il maggior numero di contagi ogni 100mila abitanti è quella di Brindisi, 281, segue Lecce con 221, poi Bari con 214, Foggia 181, Bat 156 e Taranto con 115.

Covid in Puglia, il report Gimbe: "Casi in aumento del 94,9% in una settimana". Occupazione posti letto sotto la soglia critica