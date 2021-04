Puglia prima regione d'Italia per nuovi ingressi in Terapia intensiva: 45% dei posti letto occupati negli ospedali

Il dato emerge dal report giornaliero del Ministero della Salute: il dato è in crescita dell'1% rispetto a ieri. Risulta invece stabile al 53%, invece, il tasso di occupazione nei reparti di area non critica Covid.

La Puglia è la prima regione d'Italia per nuovi ingressi (22) in Terapia intensiva. Il dato, emerso dal report giornaliero del Ministero della Salute, arriva nel giorno in cui si registra un - minimo - calo nei ricoveri secondo il bollettino regionale. Il numero complessivo dei degenti dei reparti intensivi pugliesi è arrivato ora a 265 unità, con una occupazione del 45% dei posti letto (+1% rispetto all'ultimo dato), come riportato dall'Agenzia Dire. Nella giornata di ieri sono 22 i malati Covid ricoverati in ospedale.

Sempre nello stesso monitoraggio risulta invece stabile al 53%, invece, il tasso di occupazione nei reparti di area non critica Covid.