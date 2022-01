La Puglia si salva per un'altra settimana: confermata la zona bianca

Sarà un'altra settimana di zona bianca per la Puglia. Non c'è stato, infatti, l'atteso cambio di zona delle restrizioni Covid come ipotizzato nei giorni scorsi, nonostante l'aumento costante di terapie intensive e reparti ordinari che erano giunti al limite del passaggio in giallo.

Alla luce del flusso dei dati del monitoraggio Iss, ministero della Salute e Regioni, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l'ordinanza che porterà la Campania in giallo e la Valle d'Aosta in arancione. Si salva - nonostante i dati al limite per occupazione dei posti letto in ospedale - anche la Sicilia che resta in zona gialla.

