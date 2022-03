Pulizia sotto i portici di corso Italia: rimossi cartoni e 'arredi' usati dai senzatetto

Via i rifiuti lasciati sul marciapiede sotto i portici di corso Italia, a Bari. Pulizia nella mattinata da parte degli operatori dell'Amiu, accompagnati dagli agenti della polizia locale del capoluogo. In particolare sono stati rimossi diversi pezzi di cartone, utilizzati come riparo notturno di fortuna dai senzatetto che sono soliti stazionare nell'area, oltre ad altri oggetti (sedie, coperte, ecc) abbandonati sul posto. Diverse le lamentele dei residenti riguardo lo stato dei luoghi, in cui erano segnalati anche rifiuti di vario genere tra cui siringhe usate e abbandonate sui marciapiedi.

Un'operazione di pulizia che si è svolta tranquillamente, senza nessuna rimostranza da parte dei senzatetto che sostano in zona, come assicurano dal Comando di Japigia.