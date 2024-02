Troppi rifiuti sul lungomare, il Circolo canottieri Barion organizza la pulizia: "Riempite tre barche di spazzatura"

Mentre come da tradizione a inizio anno si forma un isolotto di alghe davanti al molo San Nicola di Bari, che con i suoi odori cattivi accoglie anche i turisti che percorrono uno dei tratti rappresentativi del capoluogo, c'è chi si industria per dare una mano a cambiare la situazione. Non solo l'Amiu con le pulizie periodiche, ma anche privati cittadini che danno il loro contributo per la periodica pulizia dell'area. L'ultimo in ordine di tempo è il Circolo canottieri Barion, che con una barca messa a disposizione per l'occasione, nella mattinata ha raccolto i rifiuti in plastica portati dalle correnti o lasciati in mare dagli incivili.

La chiamata - estesa anche ai soci del circolo - era per le 9: al termine della pulizia l'imbarcazione aveva scaricato i rifiuti e poi era tornata a raccoglierne altre per ben tre volte, come spiegano dal Barion: "Abbiamo recuperato qualsiasi tipo di rifiuto in plastica e non, come buste, guanti, teli, reti, corde. Persino un giubbotto catarinfrangente che naturalmente era pieno di alghe". Un'operazione lodevole che, come assicura il presidente Francesco Rossini, non rimarrà un unicum: "Contiamo di ripeterla - le sue parole a BariToday - magari coinvolgendo anche un numero maggiore di soci del circolo. Stiamo parlando di uno dei tratti turistici più importanti della città, la nostra cartolina, e vedere deturpato lo specchio azzurro con tutti quei rifiuti è davvero brutto. Ci deve far ragionare su quanta incuria c'è quotidianamente, perché tutto quello che recuperiamo è prodotto dall'uomo".