Volontari di Retake a Mola per il World Clean Up Day: ripulita la costa da rifiuti e mozziconi

Un doppio clean up per eliminare i rifiuti sulla costa di Mola di Bari: hanno scelto il lido ecosostenibile 'Mamaluna Soul Beach', i volontari di Retake, per organizzare le iniziative del World Clean Up Day. Tra insediamenti antichi, cave di pietra, ex saline e resti della via Traiana, i volontari si sono armati di guanti, pinze e sacchetti, accompagnandosi nel pomeriggio anche agli organizzatori di Puglia Trekking. Un programma che ha visto così alternarsi anche talk di archeologi, professori dell’università di Bari, momenti di meditazione con Motus project, esibizioni di capoeira, attività con i sup. "Un’intera giornata per prendere coscienza del grave stato in cui versa la nostra costa - spiega Fabrizio Milone, presidente di Retake Bari - in particolare quella molese per chilometri inaccessibile. Una giornata che rimarrà anche negli occhi dei bambini impegnati nelle attività ludico didattiche con materiali di riciclo".

