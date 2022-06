Via i rifiuti tra parcheggi e aiuole a Pane e Pomodoro: associazioni e volontari partecipano al clean up

Clean up questa mattina a Pane e Pomodoro: a partecipare alla pulizia dei rifiuti tra aiuole e parcheggio del lido comunale barese, sono state le associazioni locali come Legambiente - chiamate a raccolta dai responsabili di Yes Now - ma anche volontari di Decathlon e degli scout dell'Agesci, oltre all'assessore all'Ambiente Pietro Petruzzelli.

"È stata una nuova occasione per ribadire, soprattutto ai più piccoli, che il rispetto per l'ambiente e la cura degli spazi pubblici riguarda tutti noi. Certo sarebbe più bello lasciare pulito che pulire ma purtroppo alcuni cittadini non hanno ancora capito che sporcando i luoghi che frequentano provocano un disagio innanzitutto a loro stessi" spiega. Un tratto di costa ripulito dai molti rifiuti lasciati dagli incivili, come confermato dallo stesso Petruzzelli: "Di rifiuti ne abbiamo raccolti un bel po' e quel tratto di costa oggi e decisamente più pulito. Ecco perché continueremo con iniziative del genere perché essere cittadini attivi che in prima persona si impegnano per la comunità è bellissimo".