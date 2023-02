Via la sabbia dalla strada a Torre a mare e Pane e Pomodoro: ruspe dell'Amiu in azione

Ruspe in azione tra Pane e Pomodoro e la piazzetta del porto di Torre a mare, per rimuovere la sabbia in eccesso finita sul manto stradale. Gli operatori dell'Amiu sono intervenuti questa mattina dopo la segnalazione dei commercianti al primo Municipio per gli effetti delle mareggiate della scorsa settimana. Il forte vento, infatti, aveva trasportato la sabbia fino alla strada, rendendolo pericoloso il cammino per i passanti e i clienti dei locali vicini.

Come riportato dal presidente del primo Municipio, Lorenzo Leonetti, questa mattina sono stati completati gli interventi di rimozione della sabbia, ma i lavori proseguiranno nella notte con il lavaggio dei luoghi interessati dalla pulizia.