Operatori Amiu al lavoro in via Dieta di Bari: ripulito il sottopasso

Operatori Amiu al lavoro questa mattina per ripulire il sottopasso che collega via Oberdan (estramurale Capruzzi) con via Dieta di Bari. L'intervento ha riguardato la pulizia delle rampe di scale e del tunnel del sottovia, quotidiamente attraversato da centinaia di cittadini e quindi particolarmente soggetto a sporcizia e degrado.