Via gli sticker e le chewing gum dagli arredi di via Sparano, i volontari in azione: "Diamo il buon esempio, sperando che si rispetti la città"

Il primo 'Stickers e ciugomma tour' è partito da piazza Umberto, per arrivare fino alla fine di via Sparano. Il buon esempio dato dai volontari di Retake Bari per un fenomeno che sta diventando incontrollabile in città - e non solo nel Murattiano - l'affissione selvaggia di adesivi, pubblicitari e non, sui pali e sugli altri arredi. Ne incontriamo tanti nel giro di un'ora, seguendo i volontari che - armati di raschietto, sapone e 'olio di gomito' - li staccano a uno a uno, anche quando, come su un palo nei pressi di Palazzo Mincuzzi, se ne trovano a centinaia, poste dalla stessa mano recentemente. "Questi sono qui da meno di 72 ore - spiega Dino Rizzi di Retake - ma quando passano giorni e il sole li riscalda, gli sticker diventano molto complicati da eliminare. Bisogna capire che l'affissione seriale degli stessi sticker non è street art, ma vandalismo. E la città è bella come ci è stata consegnata". Non solo sticker, però: i volontari hanno anche rimosso le gomme ormai solidificate sul pavimento e sulla scalinata della chiesa di San Ferdinando e, con l'ausilio delle pinze, recuperato centinaia di mozziconi di sigaretta e cartacce lasciate dagli incivili. "Noi siamo qui per dare il buon esempio - concludono - sperando che domani una persona si alzi e decida di staccare anche da sola gli sticker nel proprio quartiere. La speranza è anche che l'amministrazione comunale si attivi e inizi a multare di più chi viene sorpreso ad attaccarli sugli arredi cittadini".