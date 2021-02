In auto con oltre 100 grammi di cocaina, vede i carabinieri e la lancia dal finestrino: disoccupato in manette

Incappa nel controllo dei carabinieri mentre viaggia in auto con oltre cento grammi di cocaina. A nulla è servito il tentativo dell'uomo di disfarsi della droga lanciandola dal finestrino. E' accaduto a sulla provinciale Putignano-Castellana Grotte: l'uomo, un 53enne disoccupato, è stato arrestato.

I militari durante un posto di controllo hanno intimato l’alt a un’utilitaria. Il conducente, poco prima di fermarsi ha tentato di disfarsi di un involucro, lanciandolo dal finestrino con la mano destra. Ma il movimento sospetto non è sfuggito ai militari che, una volta recuperato il grosso pacco, hanno immediatamente capito che si trattava di stupefacente e per la precisione di cocaina. È stata quindi eseguita una perquisizione presso l’abitazione dell’uomo dove è stato rinvenuto il materiale necessario per il taglio ed il confezionamento della droga.

La cocaina rinvenuta, che nel mercato illecito avrebbe potuto fruttare circa 10 mila euro, è stata sottoposta a sequestro e nei prossimi giorni verrà analizzata dal laboratorio sostanze stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Bari.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria informata dell’accaduto e dovrà rispondere dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.