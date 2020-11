In auto a tarda sera, fermato per un controllo: in tasca la cocaina da spacciare, pusher in manette

Un pusher è stato arrestato nella tarda serata di ieri dai carabinieri di Putignano che lo hanno trovato in possesso di stupefacente, pronta da immettere sul mercato.

Durante un servizio di pattuglia, è stata notata un’autovettura con due individui a bordo, con fare sospetto. I militari, dopo aver bloccato il veicolo, hanno approfondito i controlli e sottoposto gli occupanti a perquisizione personale e veicolare. Nelle tasche del passeggero è stato recuperato un involucro termosigillato con all’interno un pezzo di sostanza stupefacente, risultata essere cocaina del peso di 21 grammi. Quindi il 21enne di Putignano è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e sottoposto agli arresti domiciliari. Per il conducente del veicolo 36enne del posto, è scattato il concorso nel medesimo reato e quindi la denuncia in stato di libertà, anche perché nel veicolo è stato rinvenuto un bilancino di precisione.

Lo stupefacente sequestrato nei prossimi giorni verrà analizzato dal Laboratorio Analisi del Comando Provinciale Carabinieri di Bari.