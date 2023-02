Donna morta in casa rinvenuta a Putignano: cadavere nell'abitazione da diversi giorni

Il corpo senza vita di una donna di 73 anni è stato trovato, ieri sera, in un'abitazione di Putignano, nel Barese. Sul posto sono giunti gli agenti del Commissariato di Polizia della cittadina e personale della Scientifica.

Secondo i primi rilievi, la donna sarebbe deceduta, per cause naturali, già da diversi giorni. Ad allertare gli agenti sarebbe stato il proprietario dell'abitazione dopo che non avrebbe ricevuto più notizie dell'anziana inquilina.