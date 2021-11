Sorprendono i ladri in casa, proprietari aggrediti con un cacciavite finiscono in ospedale

Fanno ritorno a casa e sorprendono due ladri che stanno cercando di svaligiare l'abitazione, ma uno dei malviventi si scaglia contro di loro aggredendoli con un cacciavite. E' accaduto in una villetta alla periferia di Putignano.

All'arrivo dei padroni di casa, due fratelli, uno dei ladri - che si erano introdotti nell'abitazione forzando una finestra sul retro - forse nel tentativo di guadagnare la fuga, li ha assaliti brandendo un cacciavite, mentre il complice si è dileguato a piedi. Ne è quindi scaturita una violenta aggressione, durante la quale il malvivente ha più volte ferito con un cacciavite le vittime che comunque, nonostante i fendenti ricevuti, sono riuscite prontamente a reagire e a bloccare l’uomo.

Immediato l’intervento dei militari della Stazione Carabinieri di Putignano che giunti sul posto hanno quindi ammanettato e arrestato l’uomo, 40enne, di nazionalità albanese.

Nel corso dell’aggressione i due fratelli hanno riportato gravi lesioni e, affidati alle cure del personale dell’ospedale Santa Maria degli Angeli, sono stati giudicati guaribili in oltre 15 giorni. Anche il rapinatore ha dovuto far ricorso alle cure mediche.

Nel corso delle successive operazioni sono stati sottoposti a sequestro un paio di guanti in lattice, uno scaldacollo, un cacciavite, e la chiave di un’autovettura. Contestualmente, si è proceduto alla perquisizione presso l’abitazione di residenza dell’arrestato, a Santeramo in Colle, dove sono stati rinvenuti ulteriori arnesi da scasso, flessibili e ricetrasmittenti. Arrestato per rapina in abitazione e lesioni personali aggravate, il 40enne, incensurato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

