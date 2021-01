A bordo di un monopattino per spacciare, giovane pusher beccato dalla polizia

In giro per la città a bordo di un monopattino, per spacciare. Il giovane pusher è stato beccato dalla polizia a Putignano. Gli agenti lo hanno notato mentre con fare sospetto si aggirava per le vie cittadine a bordo del mezzo. Il giovane, pregiudicato, si è quindi recato nei pressi di un’impalcatura installata per il rifacimento edile della facciata di un palazzo e ha recuperato un involucro in cellophane. Prontamente fermato, è stato sottoposto a controllo: all’interno dell’involucro in suo possesso sono state rinvenute 10 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 6.10 grammi, che sono state sequestrate. Il giovane, pregiudicato, è stato denunciato.