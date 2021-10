La cocaina da spacciare nascosta nella porta del bagno e in cucina: sorpreso dai carabinieri, 57enne in manette

Gestiva lo spaccio da casa, dove i 'clienti' si presentavano per ritirare le dosi. Uno di loro però è stato notato dai carabinieri proprio mentre citofonava presso l'abitazione dell'uomo, un 57enne nella zona Santa Chiara a Putignano, per poi allontanarsi a piedi. I militari lo hanno così bloccato trovandolo in possesso di un cipollotto di cocaina.

E' così scattato il controllo nell'abitazione del 57enne, che ha consentito di rinvenire, occultati in cucina, all’interno di una “presina” appesa al muro, sette involucri contenenti cocaina, e nell’intercapedine della mostrina interna della porta del bagno, una unica bustina con all’interno oltre 6 grammi della medesima sostanza stupefacente. È stato sottoposto a sequestro anche il kit utilizzato per lo spaccio e tutto l’occorrente per il taglio ed il confezionamento, nonché parecchi contanti, oltre 1000 euro, ritenuti frutto dell’attività illecita. Il peso degli involucri che erano pronti per essere spacciati è complessivamente di 10 grammi.



L’uomo è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari e dovrà rispondere di detenzione ai fini spaccio di stupefacenti. La droga nei prossimi giorni verrà analizzata presso il Laboratorio analisi del Comando Provinciale di Bari.