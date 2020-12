In auto con la droga, beccato dai carabinieri: eroina nascosta nel vano cambio

I carabinieri della stazione di Putignano hanno arrestato un 38enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito di servizi specifici contro lo spaccio, una pattuglia ha notato l’uomo, già conosciuto dalle forze di polizia per i suoi trascorsi giudiziari, alla guida della sua autovettura.

Intimato l’alt al veicolo, il conducente ha subito iniziato a manifestare evidenti segni di nervosismo, che hanno insospettito i militari.

Se la perquisizione personale dava esito negativo, quella in auto ha permesso di rinvenire un involucro contenente 25 grammi di eroina, nascosto nel vano del cambio. Presso l’abitazione dell’uomo i Carabinieri hanno poi trovato un altro grammo di marijuana nonché materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente, oltre a dei bilancini di precisione utili per poter dividere le dosi.

Al termine delle formalità di rito, il 38enne è stato arrestato e condotto in carcere a Bari: dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Lo stupefacente sequestrato nei prossimi giorni verrà analizzato dal laboratorio sostanze stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Bari.