Sorpreso in strada con la droga, preso pusher 36enne: in tasca le dosi di eroina da spacciare

E' accaduto a Putignano: i militari hanno notati l'uomo che, alla vista della pattuglia, ha cercato di rientrare velocemente in casa. Controllato, è stato trovato in possesso della sostanza stupefacente

Era in strada nei pressi della sua abitazione, con la droga pronta per lo spaccio in tasca. Alla vista dei carabinieri ha cercato di rientrare rapidamente nella sua abitazione, ma è stato fermato e controllato. E' accaduto a Putignano. Così l'uomo, un 36enne del posto, con precedenti, è stato trovato in possesso della droga. Cinque dosi di eroina, per complessivi 26 grammi, nascoste nella tasca del suo giubbotto.

Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro e nei prossimi giorni verrà analizzato dal laboratorio sostanze stupefacenti del Comando Provinciale di Bari. Il 36enne è stato quindi arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e, dopo la convalida dell’arresto, e stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora.