Lunotto dell'auto spaccato e bici rubata: "Ecco il mio rientro a Bari a Ferragosto"

Si allontana dall'auto per scaricare i bagagli, e al ritorno, dopo pochi minuti, si ritrova con il lunotto posteriore dell'auto in frantumi e la bici rubata. E' lo stesso cittadino vittima dell'episodio, avvenuto nel giorno di Ferragosto a Bari, a raccontare l'accaduto con un post condiviso sulla pagina Fb del 'Comitato Salvaguardia Zona Umbertina', riferendo che il fatto è avvenuto proprio in quel quartiere.

"Il mio rientro a Bari a Ferragosto - scrive l'uomo - Il tempo di scaricare i bagagli e sistemarli. Scendo ed è questa la scena che trovo: la mia bici non c'è più... e per prenderla mi hanno devastato l'auto. Anche questa è Bari a Ferragosto".

(In foto: l'immagine dell'auto danneggiata postata dalla vittima)