'Malamovida' e assembramenti notturni nell'Umbertino, l'esasperazione dei residenti: "Ora basta, siamo allo sbando"

Nuove segnalazioni da parte dei cittadini del quartiere Umbertino su 'mala movida', assembramenti e caos nella serata tra venerdì e sabato a Bari. Gli abitanti della zona lamentano una "palese violazione delle norme anti covid (nessun distanziamento interpersonale e mancanza di mascherine) in carenza di controlli.

"Da una parte si spendono milioni di Euro - commenta il Comitato di Salvaguardia della zona Umbertina su Facebook - per banchi e sicurezza in ambito scolastico, dall'altra non si interviene su situazioni come queste (ben note) nonostante la recrudescenza dei contagi. Siamo allo sbando. Ci sono precise responsabilità, ora basta" concludono gli abitanti del quartiere chiedendo interventi immediati.