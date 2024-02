Alberi, giochi e zona fitness: un nuovo spazio verde per il Quartierino. A Japigia inaugurata l'area ludica di parco Gentile

Dal Quartierino a Japigia. Sono stati inaugurati questa mattina a Bari due diversi interventi realizzati dal Comune nell'ambito dell'azione sperimentale per il verde urbano (greening e forestazione), il contenimento dei cambiamenti climatici e il contrasto dell’effetto isola di calore, finanziata con complessivi 8 milioni di euro dal PON Metro.

Il nuovo spazio verde al Quartierino

In via delle Murge, al Quartierino, è stata realizzata una nuova area verde su una superficie di circa 1.300 mq, in un luogo in precedenza dedicato interamente alla viabilità. E' stata riqualificata la zona prima dedicata allo spartitraffico, con la creazione di un giardino con la piantumazione di alberi e arbusti, un’area giochi, un tavolo da ping pong, due per scacchi e dama e una zona dedicata al fitness. La scelta delle piante è ricaduta su specie prevalentemente mediterranee, o comunque acclimatate, a ridotte esigenze idriche e manutentive: per quanto riguarda le alberature, sono stati messi a dimora alberi di tiglio, ibisco cinese e alloro; quanto agli arbusti, si è optato per abelia, agapanto blu, rosmarino prostrato e lavandula officinale, oltre a cespugli di rosse paesaggistiche senza spine. Nel complesso l’intervento, dell’importo di 300mila euro, ha inteso valorizzare i limitati spazi disponibili concentrando gli elementi caratteristici dell’incremento del verde in città: piantumazione di alberi e innesti di specie arboree autoctone per migliorare la qualità dell’aria e, di conseguenza, la qualità della vita dei residenti. All'inaugurazione di questa mattina sono intervenuti l'assessore allo Sport, Pietro Petruzzelli, e il presidente del Municipio II, Gianlucio Smaldone. “Si tratta di un “piccolo-grande” intervento sul verde urbano che il Municipio II attendeva da tempo - ha commentato Smaldone -. Questa nuova area verde appare particolarmente importante nell’ottica della riqualificazione urbana in atto nel Quartierino e soddisfa le esigenze manifestate da numerose famiglie e, più in generale, dai tanti residenti del quartiere Picone. Proprio nelle immediate vicinanze di questo nuovo giardino attrezzato il Municipio intende proporre l’istituzione di un nuovo posteggio isolato per truck food, in modo da invogliare i cittadini a trascorrervi il tempo libero nelle serate più miti”.

L'area ludica di parco Gentile a Japigia

A Japigia, invece, l'intervento ha interessato parco Gentile e ha visto la messa a dimora di nuovi alberi - ulivi, pini d’Aleppo, lecci e alberi di Giuda - e arbusti - rosmarino prostrato, alloro, e agapanto blu - e la realizzazione di un’area ludica per i più piccoli. Quest’ultima occupa una superficie di circa 160 metri quadri ricoperta da una pavimentazione antitrauma di spessori e colori differenti (fondo azzurro con porzioni circolari e triangolari di colore arancio, giallo e rosso). Sono stati installati una torre con teleferica e scivolo curvilineo, cui si accede anche tramite una discesa in corda doppia, due amache ondeggianti, una clessidra, una giostra a rotazione, su cui i bambini possono sdraiarsi, sedersi o stare in piedi con il supporto delle barre laterali o del telaio superiore, e un’altalena con cesto rotostampato per bambini dai 4 anni in su, fruibile contemporaneamente da sei piccoli. L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 80mila euro. A inaugurare lo spazio lo stesso assessore allo Sport Petruzzelli, accompagnato dal presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti. “L’apertura dell’area ludica a parco Gentile - ha sottolineato Lorenzo Leonetti - rappresenta un’ottima opportunità per Japigia e va ad arricchire una zona del quartiere da sempre priva di queste installazioni. Quest’area rappresenta il buon risultato di una politica partecipata che da sempre svolgiamo confrontandoci con le realtà del territorio: in questo caso, ad esempio, la richiesta dell’intervento è giunta direttamente dalle tante famiglie e bambini della zona. Per questo sono particolarmente contento di aver soddisfatto un loro desiderio. Continueremo a investire sui piccoli, il futuro della nostra città”.

Entrambi gli interventi sono stati completati con l’installazione di un impianto di irrigazione al servizio del verde e con la predisposizione di plinti e cavidotti necessari per l’attivazione dell’impianto di pubblica illuminazione, che sarà eseguito con successivi appalti.

Petruzzelli: "Interventi diffusi per creare luoghi di incontro e sport"

“Dopo la realizzazione dei playground portata a termine durante il primo mandato in tutti i quartieri della città - ha concluso Pietro Petruzzelli - stiamo inaugurando questi piccoli e grandi interventi diffusi che vanno a completare proprio quelle aree dedicate allo sport o ne aggiungono di nuove, verdi e attrezzate per fare attività sportiva. Abbiamo riqualificato e rifunzionalizzato tanti spazi pubblici inutilizzati o abbandonati per renderli dei luoghi dove incontrarsi e fare esercizi per mantenersi in forma. L’idea è quella di disseminare su tutto il territorio cittadino numerosi punti sport per trasformare Bari in una grande palestra a cielo aperto. Nel caso specifico dell’area in via delle Murge, abbiamo creato un giardino attrezzato per andare incontro alle legittime esigenze dei residenti di un quartiere che sta cambiando volto e che ha sempre sofferto per l’assenza di spazi verdi pubblici. La piccola area in via Gentile, invece, è uno spazio dove i bambini potranno crescere e giocare in luoghi più accoglienti, che contribuiscono anche a rafforzare la comunità”.