Richiesti e non ancora ritirati, mille passaporti in giacenza negli uffici della Questura di Bari

Circa mille passaporti, richiesti a partire dal mese di aprile, pronti ma in giacenza negli uffici della Questura, perché non ancora ritirati. A darne notizia è la stessa Questura di Bari: si tratta di documenti, viene spiegato in una nota, "per i quali i richiedenti hanno già ricevuto all’indirizzo, indicato nella istanza di rilascio passaporto, la mail per il ritiro".

Di qui l'invito, agli utenti interessati, "a recarsi quanto prima presso l’ufficio passaporti, aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, e ritirare i propri documenti, al fine di decongestionare l’ufficio passaporti, che in questo momento, come è noto, esaudisce un numero di richieste superiore a qualsiasi altro periodo dell’anno".