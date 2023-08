Rifiuti lasciati in strada e mancata raccolta differenziata: controlli e multe tra Murattiano e Libertà

Il corretto conferimento dei rifiuti nelle zone più centrali della città sotto la lente della Polizia locale a Bari. Nel fine settimana, nel Murattiano, sono state dieci le violazioni contestate per mancata differenziata, di cui due a carico di pubblici esercizi.

Oggi, invece, nel quartiere Libertà, cinque soggetti sono stati multati per conferimenti irregolari, e una attività commerciale in via Nicolai sanzionata per abbandono diffuso di grandi quantità di imballaggi in strada, vicino ai cassonetti.