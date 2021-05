Paolo lotta con la Sma a 19 mesi, l'appello del sindaco: "Aiutiamolo a volare negli Usa per curarsi"

Michele Abbaticchio ha rilanciato la raccolta fondi in favore del piccolo, lanciata dalla madre Tina, originaria di Bitonto: "So che siamo un popolo generoso"

L'obiettivo è raggiungere due milioni di euro, per acquistare il farmaco salvavita, lo Zongelsma. Una speranza per Paolo, bambino di 19 mesi, che si fa sempre più labile: il medicinale si può somministrare entro i due anni e i 14 mesi. A Paolo rimangono quindi solo 4 mesi, e perciò la madre Tina ha chiesto al sindaco della sua città, Bitonto, di rilanciare la raccolta fondi per volare negli Usa e somministrare lo Zongelsma.

Il primo cittadino Michele Abbaticchio ha sfruttato la sua pagina social per dare massima visibilità alla storia: "Paolo ha 19 mesi e all’età di un mese ha avuto una forte crisi respiratoria - scrive - Dopo due giorni i genitori, che mi hanno contattato e che ringrazio, hanno scoperto che questo angioletto è affetto da una malattia rara, la sma di tipo 1, la forma più grave. Per Paolo esiste una grande possibilità : una terapia genica in grado di migliorare le sue condizioni di vita. In Italia è stata approvata fino a 13,5kg. Paolo pero' pesa 8kg. Escluso perché ha una tracheostomia, l’unica possibilità per Paolo è volare in America e somministrare li il farmaco. Il farmaco però ha un costo di due milioni di euro ed è somministrabile solo entro i due anni, a Paolo restano solo 4 mesi".

"Tina, nostra concittadina - aggiunge - mi ha chiesto di usare questa pagina per promuovere la raccolta fondi utilizzando questo indirizzo https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-il-piccolo-paolo-scavo. Che dirvi? Siamo un popolo generoso da sempre. E se questo post servirà a raggiungere il vostro cuore, allora ci sentiremo tutti meno soli. Perché Paolo ci ringrazierà con il suo meraviglioso sorriso, ancora una volta".