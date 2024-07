Igiene urbana e raccolta rifiuti a Bari, il sindaco Leccese: "Chieste verifiche sui servizi"

Verifiche "puntuali" sui servizi Amiu e sul rispetto degli obblighi contrattuali da parte delle aziende esterne. E' questa la richiesta avanzata dal sindaco Leccese, intervenuto dopo le numerose segnalazioni degli ultimi giorni da parte di cittadini che lamentavano problemi legati all'igiene urbana.

Il primo cittadino, spiega in una nota Palazzo di Città, ha chiesto formalmente al Comandante della Polizia Locale "di avviare, di concerto con AMIU, un’attività ispettiva e di verifica sull’ottemperanza degli obblighi contrattuali della società appaltatrice Recuperi Pugliesi, per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti solidi urbani di sua competenza".

Le numerose segnalazioni pervenute in questi giorni, in particolare su carta e cartone, hanno indotto il primo cittadino a convocare una riunione e ad avviare azioni di controllo puntuale sulle singole attività, con l’obiettivo di migliorare la pulizia della città: “Stiamo passando a setaccio tutte le operazioni che attengono al servizio di igiene urbana – ha spiegato il sindaco – sia quelle gestite direttamente da AMIU, sia quelle affidate ad appaltatori esterni. Le tantissime lamentele dei cittadini non possono essere frutto di coincidenze. Evidentemente c’è qualcuno che non sta facendo bene il suo lavoro. Ho chiesto inoltre ad AMIU di predisporre un piano straordinario di lavaggio delle strade e dei marciapiedi con una frequenza maggiore su aree pedonali, piazze e luoghi di maggiore ritrovo in tutti i quartieri”.