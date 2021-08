Domenica di solidarietà, a Bari la donazione di sangue organizzata dall'esercito

I militari dell'esercito in campo per rispondere all'emergenza sangue estiva. Questa mattina il Comando Militare dell’Esercito (CME) Puglia, in stretta collaborazione con l’Associazione 'Mani Tese' di Modugno, ha organizzato una raccolta di sangue presso la base logistica di Bari “Fesca” per contribuire a soddisfare le richieste provenienti dagli ospedali pugliesi.

"In estate - ricordano dal Cme - aumenta il fabbisogno di sangue e molte cure non sarebbero possibili con una ridotta disponibilità. Oltre al fabbisogno per il primo soccorso e per le emergenze, è necessaria una cospicua quantità di sangue anche per le trasfusioni che periodicamente vengono praticate ai pazienti talassemici.

Il CME Puglia per incrementare il numero delle donazioni ha organizzato l’attività direttamente in spiaggia: un'iniziativa vincente, visto che, nella sola mattinata, sono state raccolte dall’autoemoteca dell’Ospedale “Di Venere” oltre 40 unità di sangue.

"Gli uomini e le donne dell’Esercito sono particolarmente sensibili a tutte le attività che coinvolgono il sociale e sono consapevoli che le donazioni devono costituire un impegno costante, soprattutto in un territorio come la Puglia che vede, durante la bella stagione, un aumento esponenziale della popolazione".

L'organizzazione della giornata di donazione si inserisce nell'ambito del Protocollo d’Intesa siglato lo scorso 22 febbraio a Napoli tra il Comando delle Forze Operative Sud e la Fondazione Italiana “Leonardo Giambrone”, per sostenere la lotta alla talassemia.