Dodici visite guidate gratuite per scoprire il primo Municipio tra storia ed enogastronomia: il progetto 'Raccontiamoci Bari'

L'iniziativa, realizzata da Cooperativa Sole Luna in collaborazione con il Comune, è stata presentata questa mattina. Pensata per turisti e baresi, permetterà di scoprire un volto nuovo del Municipio

Cinque percorsi tematici, che raccontano un punto di vista storico spesso poco conosciuto anche dai baresi. Si concentra nel mese di gennaio il progetto 'Raccontiamoci Bari', curato dal primo Municipio del Comune in collaborazione con la Cooperativa Sole Luna. Saranno 12 in totale le visite programmate, pensate per cittadini e turisti, che faranno scoprire 'Bari medievale', 'Bari e l'Oriente', 'Bari Parigina', 'Japigia tra natura e la seconda guerra mondiale', 'Torre a mare tra pescatori e lame' e 'Bari in Libertà'. Il progetto sarà infatti inizialmente rivolto esclusivamente ai residenti del 'Municipio del mare', ma la volontà dell'amministrazione è di estenderlo successivamente al primo mese dell'anno anche al resto dei residenti e ai turisti, così da creare uno strumento che sia volano di sviluppo.

Percorsi tematici legati appunto alla storia e alla natura dei quartieri, con un approccio di sviluppo turistico, ma anche enogastronomico: a ogni partecipante sarà infatti regalata una sacca con prodotti alimentari tipici del territorio, ma anche una cuffia e un porta cellulare, "così da far godere anche alle persone diversamente abili di poter ascoltare il racconto delle bellezze del territorio" spiega il presidente della Cooperativa Sole Luna al nostro microfono.