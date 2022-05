Race for the Cure, al via la corsa per la prevenzione: 120 team si sfidano sulla 5 chilometri. Al Lido Trampolino c'è anche il Sup

Centoventi team si sfidano su un percorso di 5 chilometri per l'edizione 2022 della 'Race for the cure', la corsa della prevenzione organizzata a Bari dalla onlus Susan G. Komen. Sono partiti alle 10 da corso Vittorio Emanuele, nel quartiere murattiano, i 'podisti in rosa'. Tra di loro anche Giuseppe Iaia, vincitore di due medaglie d’oro nel campionato europeo di marcia. Ogni iscritto ha fatto una donazione (di minimo 13 euro) che sarà devoluta alla ricerca sul tumore al seno portata avanti dall'associazione.

Non solo corsa, perché quest'anno tra le discipline sportive pensate per la manifestazione si è aggiunto il Sup: la 'Sup Race for the Cure' è partita dal Lido Trampolino sempre alle ore 10 ed è stata organizzata dall'associazione Big Eye

Screening gratuiti nel 'Villaggio della prevenzione'

Ed è proprio la sensibilizzazione alla malattia il punto focale della Race for the cure. Non a caso, già dal 13 maggio era possibile effettuare test gratuiti nel 'Villaggio della prevenzione' installato in piazza Libertà. E non solo, a disposizione c'è anche un servizio di counseling finalizzato alla verifica dei criteri di accesso al test genetico per i geni BRCA1 e BRCA2 con relativa esecuzione mediante prelievo salivare, un corner per l'elettrocardiogramma grazie alla collaborazione con Cardio on line mentre l’Ordine dei farmacisti ha organizzato un servizio di misurazione della pressione, della glicemia e del rischio cardiovascolare, ma anchevisite dermatologiche, ecografie dell’addome e della tiroide. Non manca poi un servizio di prevenzione visiva con la collaborazione della Commissione Difesa Vista onlus.