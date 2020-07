Linea Bari-Taranto, a doppio binario anche la tratta Sant'Andrea-Bitetto: due nuove fermate a Villaggio del Lavoratore e Modugno

Si completa il raddoppio della linea Rfi Bari - Taranto: da domenica 26 luglio, annuncia l'azienda, i treni viaggeranno a doppio binario anche sulla tratta Sant'Andrea-Bitetto, ultimo 'tassello' dell'opera, realizzata con un investimento di circa 220 milioni di euro.

Sei passaggi a livello soppressi, nuove fermate a Villaggio del Lavoratore e Modugno

La nuova tratta - quasi tutta in trincea e lunga circa 10 km - attraversa i comuni di Bari, Modugno e Bitetto. Il nuovo tracciato ferroviario attraversa anche un tratto in galleria lungo circa 1 km e un viadotto in carpenteria metallica di grande pregio ingegneristico che scavalca una cava dismessa. Sul nuovo tratto di linea sono state realizzate due nuove fermate: una a Modugno, fuori dal centro abitato liberando così la città dal transito dei treni, e una a Bari Villaggio del Lavoratore, a ridosso del quartiere Stanic, a servizio di un potenziale bacino di 3.500 abitanti. Entrambe le fermate hanno un ampio parcheggio auto, una fermata bus, marciapiedi a raso per facilitare l’accesso al treno, percorsi e mappe tattili per le persone a mobilità ridotta, un impianto di illuminazione a led, monitor partenze e impianti di diffusione sonora. Con l’attivazione del nuovo tratto di linea saranno eliminati anche 6 passaggi a livello, con benefici in termini di regolarità e di capacità grazie alla presenza del doppio binario. Durante i lavori sono stati impegnati quotidianamente circa 300 tra tecnici e operai di Rete Ferroviaria Italiana e delle ditte appaltatrici. Il costo complessivo dell’intervento è di circa 220 milioni di euro.

Circolazione sospesa e servizio bus sostitutivo tra il 23 e il 26 luglio

Per consentire le operazioni di allaccio del doppio binario, nelle giornate di giovedì 23, venerdì 24, sabato 25 e fino a domenica 26 luglio mattina, la circolazione sarà sospesa tra Acquaviva delle Fonti e Bari Centrale. I treni regionali della relazione Bari – Gioia del Colle - Taranto saranno limitati ad Acquaviva delle Fonti e i treni della lunga percorrenza a Bari Centrale o deviati via Brindisi. Durante l’interruzione, sarà attivato un servizio di bus sostitutivi tra Acquaviva delle Fonti e Bari Centrale e tra Gioia del Colle e Bari Centrale.



