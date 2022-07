Radiologia mini-invasiva al Policlinico per i piccoli pazienti: "Oltre 100 eseguite finora, così si evitano interventi chirurgici"

Al Policlinico di Bari la quasi totalità delle diagnosi oncologiche pediatriche è ottenuta con la metodica radiologica interventistica mini-invasiva, che riduce i rischi per i piccoli pazienti. Sono oltre 100 le procedure radiologiche interventistiche già eseguite su bambini in età pediatrica o neonatale nell'ospedale barese, che permette minori rischi anestesiologici, di complicanze peri-chirurgiche (sanguinamenti, infezioni della breccia chirurgica, etc.) o di contaminazione neoplastica del sito chirurgico. A eseguire le procedure sono i radiologi interventisti, in particolare il dottor Cristian Dell’Atti e Lucarelli, dell’unità operativa di Radiologia diretta dal professor Stabile Ianora.

Mediante la tecnica dell’ago tranciante inserito sotto guida radiologica (ecografica, Rx o Tc) per via percutanea (tecnica “tru-cut”) è possibile, nella maggioranza dei pazienti anche di piccola o piccolissima età, ottenere materiale sufficiente sia per la diagnostica istologica convenzionale, che per quella citogenetica, molecolare nonché per gli studi di “gene profiling” necessari per i programmi terapeutici di “precision medicine”.

Questa procedura minimizzando i tempi di esecuzione, permette all’equipe dell’oncoematologia pediatrica, diretta dal dottor Nicola Santoro, di avere una diagnosi tempestiva e poter procedere alla cura immediata del tumore.

Sono state ad oggi eseguite procedure bioptiche in pazienti molto piccoli e su neoplasie site in sedi molto difficili da raggiungere con tecnica chirurgica open, in particolare il mediastino, il retroperitoneo, gli spazi paravertebrali e recentemente anche la cavità orbitaria.

La collaborazione fra gli oncologi pediatri ed i radiologi interventisti permette di velocizzare notevolmente l’ottenimento di una corretta diagnosi, contribuendo a migliorare significativamente le probabilità di guarigione dei piccoli pazienti oncologici del Policlinico di Bari.