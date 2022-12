Ottanta 'amici a 4 zampe' per le vie della città, a Bari il raduno dei Golden Retrievers

"Oggi è stato un piacere portare in giro per le strade del quartiere San Nicola la grande famiglia dei Golden Retrievers Puglia. Circa 80 meravigliosi esemplari hanno distribuito sorrisi, foto e tanto affetto ai curiosi che abbiamo incontrato". Con queste parole il Presidente del Municipio I di Bari, Lorenzo Leonetti, ha commentato il raduno degli speciali amici a 4 zampe organizzato stamattina nelle zone del Centro storico cittadino.

"Faccio i miei complimenti a tutti i partecipanti che hanno dato vita ad un bellissimo momento aggregativo che ci ha permesso di riflettere anche su quanto dobbiamo ancora fare in favore dei nostri fedeli amici a quattro zampe - ha sottolineato Leonetti - Con l?occasione vorrei diffondere un messaggio sociale, molto attuale, che potrebbe toccare la sensibilità dei tanti che non riescono a realizzare quel salto di civiltà che ci sta molto a cuore. Per queste feste 'No ai Botti, si ai biscotti', i nostri amici pelosini ne saranno felici".