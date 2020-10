Fitto e la moglie negativi al covid dopo 19 giorni di quarantena: "Grazie per la vicinanza. Un pensiero per chi è in ospedale"

L'europarlamentare pugliese Raffaele Fitto, candidato sconfitto del centrodestra alle Regionali del 20 e 21 settembre scorsi, non ha più il covid. L'esponente politico di Fratelli d'Italia, era risultato positivo, assieme alla moglie, lo scorso 25 settembre. Entrambi erano asintomatici. Il caso aveva richiesto un enorme numero di tamponi per collaboratori, giornalisti e politici presenti al Comitato elettorale in un hotel barese durante lo spoglio delle schede.

I due hanno dovuto superare diciannove giorni di isolamento nella loro abitazione prima di ricevere la buona notizia dopo l'ultimo test: "Io e Adriana siamo finalmente 'negativi' - scrive Fitto su Facebook - E per la prima volta un termine come questo assume un significato molto 'positivo. Essere asintomatici ci ha permesso di stare a casa ma, il nostro pensiero è rivolto costantemente a tutti coloro che, invece, sono costretti a ricorrere alle cure ospedaliere. Buona giornata a tutti e grazie per l'affetto e la vicinanza che ci avete dimostrato" conclude Fitto sul social network.