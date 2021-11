Omicidio Meredith, Sollecito dopo la scarcerazione di Guede: "Amarezza perché non si è mai pentito"

"Resta l'amarezza che non si sia mai pentito": sono le parole di Raffaele Sollecito, interpellato dopo la liberazione anticipata concessa a Rudy Guede per l'omicidio di Meredith Kercher. "Non discuto sulla pena perché la condanna era quella, e tutti rispettiamo la legge -ha detto all'agenzia Ansa Sollecito, originario di Giovinazzo - Resta l'amarezza soprattutto per me, che tramite le sue bugie stavo rischiando di scontare una pena per un qualcosa che non mi sono mai sognato nemmeno di pensare".

Sollecito e Amanda Knox sono stati coinvolti nella vicenda dell'omicidio della studentessa inglese, avvenuto a Perugia nel 2007, al quale si sono sempre proclamati estranei, venendo poi definitivamente assolti dalla Cassazione.