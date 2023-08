In coma etilico dopo una serata con gli amici: ragazza di 16 anni ricoverata al Giovanni XXII di Bari

Una ragazza di 16 anni è ricoverata nell'ospedale Giovanni XXIII di Bari dopo essere giunta in coma etilico. Lo riporta l'Ansa. La giovane è stata soccorsa e condotta nella struttura sanitaria barese nella notte tra il 9 e il 10 agosto scorsi.

A prestarle aiuto il personale del 118 mentre si trovava sul lungomare nord di Bari. la 16enne è stata quindi trasferita in codice rosso in ospedale dove i medici hanno riscontrato "una forte intossicazione da alcolici". Secondo una ricostruzione, l'adolescente aveva trascorso la serata con gli amici bevendo in eccesso fino a che non si è sentita male. Sarebbero stati i suoi stessi compagni a chiedere l'intervento del 118.