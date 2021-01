"Volevo festeggiare il compleanno insieme alla famiglia": 16enne fuggita dalla comunità, rintracciata in stazione

Era fuggita da una comunità nel Barese, ma grazie al lavoro degli agenti della Polfer è stata riportata a casa una 16enne. La giovane è stata rintracciata nella stazione di Bari, dove era appena scesa da un treno nel pomeriggio di ieri, grazie alla descrizione fornita con i dettagli della ragazza. Come lei stessa ha raccontato dopo averli seguiti negli uffici di polizia, l'idea dell'allontanamento è nata dalla volontà di festeggiare il suo compleanno con la famiglia, di cui sentiva nostalgia. Nel giorno del suo compleanno, si sentiva un po’ sola, sentiva la nostalgia della famiglia, questo il motivo dell’allontanamento.

L’anno scorso sono stati 14 i minori rintracciati dagli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria Puglia Basilicata e Molise -spiegano dal Compartimento - perlopiù adolescenti, in cerca di ascolto, che, con i poliziotti, si sono sempre dimostrati collaborativi, fornendo ogni indicazione utile. I motivi più ricorrenti di fuga sono i dissapori familiari, ragioni sentimentali, nostalgia della famiglia e problematiche varie nel caso dei minori ospitati in comunità.La via di fuga dei ragazzi, che si allontanano arbitrariamente dalle famiglie o comunità, è, non di rado, il mezzo ferroviario, difatti spesso familiari e tutori, oltre a formalizzare le denunce, segnalano telefonicamente, alla sale operative della Polizia di Stato, la probabilità che il minore sia a bordo treno o in qualche stazione; importante in questi casi, per l’immediato rintraccio, è l’accurata descrizione fisica. Così è successo per una sedicenne allontanatasi da una comunità della provincia di Bari che, nel pomeriggio di ieri, ha raggiunto in treno il capoluogo".