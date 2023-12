"Aiuto, non voglio morire", ragazza salvata dai Carabinieri: tentava di lanciarsi da un ponte della Tangenziale di Bari

Il racconto dei drammatici momenti, vissuti ieri sera sul cavalcavia in via Giulio Petroni, nelle parole del brigadiere Pasquale Rutigliano: il militare, con i suoi colleghi, ha salvato la giovane donna

Avrebbe urlato "Aiutatemi, non voglio morire" all'indirizzo dei Carabinieri giunti sul posto per salvarla. I drammatici momenti che hanno portato al lieto fine sono stati raccontati questa mattina a Bari dal Brigadiere Pasquale Rutigliano: il militare, insieme ad altri colleghi, ieri sera ha messo in salvo una giovane donna che minacciava di suicidarsi gettandosi da un ponte della Tangenziale, all'altezza di via Giulio Petroni.

Questa mattina il brigadiere Rutigliano ha rivissuto, nei pressi del luogo in cui è avvenuto il salvataggio, quegli attimi decisivi in cui la prontezza e le parole di conforto dei militari si sono dimostrate decisive ai fini del salvataggio della donna. "Bisogna trovarsi in queste situazioni - ha commentato il brigadiere Rutigliano - non è facile da spiegare. io ed un mio collega tenevamo la ragazza. Abbiamo resistito, con la nostra caparbietà, fino a quando i colleghi e i Vigili del Fuoco sono giunti".