Anziana scippata in strada a Bari, tre ragazzi intervengono e inseguono ladro: bloccato dalla polizia

Attirati dalle urla di un'anziana, rimasta vittima di uno scippo, intervengono inseguendo il ladro e allertando le forze dell'ordine, contribuendo così a bloccare il fuggitivo. Protagonisti dell'episodio, avvenuto venerdì pomeriggio a Bari, tre ragazzi di 17 anni.

A raccontare l'accaduto è sui social la mamma di uno dei tre 17enni: accortisi di quanto stava accadendo, due di loro hanno inseguito il fuggitivo, mentre il terzo ha chiamato le forze dell'ordine. "Sono arrivati subito gli agenti dell'antiscippo in moto e i due che lo stavano seguendo hanno fornito la descrizione del delinquente, che è stato individuato e fermato, restituendo il cellulare alla signora", racconta la donna, che osserva: "Questi tre ragazzi hanno saputo dimostrare coraggio e riflessi pronti per aiutare la signora in difficoltà".