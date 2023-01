Finisce in coma etilico a 11 anni durante una festa fra minorenni, salvata a Putignano dal 118

Avrebbe bevuto superalcolici durante una festa a Putignano con un gruppo di amici, tutti minorenni come lei. Una ragazzina di 11 anni, secondo quanto riportato dall'Ansa, sarebbe finita in coma etilico lo scorso 8 gennaio. La piccola, che era in compagnia di altri giovani compresi fra gli 11 ed i 16 anni, è stata trasportata dagli uomini del 118 in ospedale, dove le è stata praticata una lavanda gastrica che le ha salvato la vita. Adesso è fuori pericolo, le analisi mediche verificheranno possibili danni causati dall'assunzione di alcool.

Sarebbe stata una 13enne, presente alla festa che si svolgeva in un appartamento di Putignano, a lanciare l'allarme e chiedere per l'amica 11enne il soccorso del 118. Giunti sul luogo, gli operatori sanitari hanno dovuto rianimare la piccola. I carabinieri stanno indagando sulle modalità di acquisto dei superalcolici e su come i ragazzini siano riusciti a procurarseli, dato che la vendita ai minorenni è vietata per legge.