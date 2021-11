Shopping in centro senza pagare, bloccate con la merce rubata nascosta sotto i vestiti: nei guai due ragazzine

Avevano fatto 'shopping' in un negozio di abbigliamento in corso Cavour, ma cercando di portar via la merce senza pagare. Due ragazzine di 15 e 16 anni, incensurate, sono finite nei guai. Le due giovani sono state sorprese dalle dipendenti del negozio con dei capi nascosti sotto i propri vestiti e i sistemi antitaccheggio divelti. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha denunciato le due adolescenti per furto aggravato in concorso. Dopo la denuncia, le ragazze sono state affidate ai genitori.

(foto di repertorio)