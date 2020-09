Entrano nel palazzo di Giurisprudenza e forzano distributore di bevande: denunciati due ragazzini

Due ragazzini già noti alle Forze dell'Ordine sono stati denunciati dalle Volanti della Polizia per furto aggravato: gli agenti li hanno sorpresi nel primo piano del palazzo della Facoltà universitaria di Giurisprudenza, in piazza Cesare Battisti a Bari, dopo aver forzato un distributore automatico di bevande, portando via il cassetto contenente monete. I due giovanissimi erano riusciti a scavalcare la recinzione dell'edificio e ad entrare nel palazzo. Per loro è scattata la denuncia.

Nel corso di un altro servizio, invece, i poliziotti delle Volanti e personale dell’Esercito Italiano, servizio “Strade Sicure”, hanno rintracciato due minori che si erano allontanati da un comunità di Manduria. I due, entrambi tunisini classe 2003, sono stati ricollocati in una Comunità in provincia di Bari dopo aver effettuato accertamenti sanitari riguardanti il Covid19.