Prima gli sputi, poi il pestaggio: ragazzo aggredito dal branco in piazza del Ferrarese

"Aggredito alle spalle da ragazzi" e "picchiato senza alcun motivo" mentre si trovava in piazza del Ferrarese, a Bari, in compagnia di alcuni amici. A raccontare l'aggressione, subita dal figlio, è sui social un avvocato barese.

Prima del pestaggio, racconta l'uomo, il giovane e i suoi amici, seduti al tavolino di un bar, avrebbero cominciato a ricevere sputi da parte di altri due ragazzini. A quel punto, compresa la provocazione, il gruppo di amici, per evitare la spiacevole situazione, si è incamminato verso corso Cavour. In quel momento, l'aggressione alle spalle da parte di altri tre ragazzi: "Risultato? Notte al Pronto soccorso e mattinata dai carabinieri", racconta l'uomo, che riferisce di aver appreso anche quanto il fenomeno sia "diffusissimo" anche se spesso "la gente non denuncia": "Io lo farò", conclude.