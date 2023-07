Inseguito e speronato dopo un sorpasso in Tangenziale a Bari: 32enne preso a pugni in faccia

Inseguito forse a causa di un sorpasso avvenuto poco prima in Tangenziale, raggiunto fuori dalla Statale 16 e brutalmente picchiato: è quanto sarebbe capitato nella serata di sabato 24 giugno, a Bari, ad un 32enne che ha riportato lesioni facciali. La notizia è riportata da Telebari.

La vittima, secondo il suo racconto, stava percorrendo la Statale con la sua auto in piena notte quando avrebbe effettuato un sorpasso a un altro veicolo. Nel corso della manovra vi sarebbe stato un 'tocco' tra gli specchietti laterali delle due vetture. Il 32enne, poco dopo essere uscito su via Amendola, si è accorto di essere inseguito proprio dal quel mezzo incrociato poco prima.

Il veicolo, quindi, avrebbe speronato e bloccato la sua auto: dal mezzo sarebbero scesi 3 giovani poco più che 20enni che avrebbero aggredito il 32enne sferrandogli alcuni pugni in faccia. Qualcuno avrebbe anche sfondato il finestrino del mezzo nel tentativo di rubare qualcosa. Un'azione fulminea; il gruppo si sarebbe dileguato in un attimo non consentendo alla vittima di prendere neppure il numero di targa.