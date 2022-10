Ventenne picchiato in centro a Bari: aggredito a calci e pugni da più persone

Aggredito e picchiato in centro a Bari. Vittima del pestaggio un ragazzo di vent'anni. L'episodio è avvenuto nella serata di giovedì, in una zona del centro cittadino.

Il giovane, secondo quanto finora ricostruito, sarebbe stato colpito con calci e pugni da un gruppo composto da 4 o 5 persone. Il 20enne si è presentato intorno alle 20, accompagnato da un familiare, al Pronto soccorso dell'ospedale Di Venere. Giunto in codice rosso, non sarebbe comunque in pericolo di vita: avrebbe riportato lesioni alla testa, al torace e agli arti, giudicate guaribili in 20 giorni.

Sull'episodio indagano gli agenti della Squadra mobile della Questura di Bari. Non è chiaro al momento il luogo esatto dell'aggressione, che sarebbe avvenuta in una zona tra il quartiere Madonnella e il Murattiano. Ignoto anche, al momento, il movente del pestaggio: si indaga per far luce sul contesto in cui potrebbe essere maturato. Nelle prossime ore il giovane sarà ascoltato dagli investigatori.